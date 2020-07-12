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Матчами в Молодечно, Минске и Витебске завершится сегодня 17 тур чемпионата Беларуси по футболу

12.07.2020 13:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Энергетик-БГУ принимает "Рух", на стадионе "Динамо" пройдет минское дерби, а "Витебск" попробует прервать семиматчевую победную серию "Немана".

17 тур чемпионата Беларуси по футболу

Команда из Гродно в случае победы обойдет в турнирной таблице БАТЭ. Правда, и борисовчане после ничьей с мозырской "Славией" остались на второй строчке. Лидирует солигорский "Шахтер". Все три встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Энергетик-БГУ принимает "Рух", на стадионе "Динамо" пройдет минское дерби, а "Витебск" попробует прервать семиматчевую победную серию "Немана". 17 тур чемпионата...
 
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