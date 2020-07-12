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Николай Ходасевич: «Да, вчера в Борисове пенальти был. Руками на мяч должен идти голкипер. Щербицкий пошел ногами вперед»
12.07.2020 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич считает, что пенальти в ворота БАТЭ в игре против «Славии» (1:1) был назначен справедливо.
«Да, вчера в Борисове пенальти был. Руками на мяч должен идти голкипер. Денис пошел ногами вперед. Хотел перекрыть пас от лицевой. Лишнее. Без игровой практики, на хронической травме. Грустно, что так складывается последний год. По потенциалу лучший вратарь Беларуси на ближайшее десятилетие», – написал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Да, вчера в Борисове пенальти был. Руками на мяч должен идти голкипер. Щербицкий пошел ногами вперед»
Белорусский журналист Николай Ходасевич считает, что пенальти в ворота БАТЭ в игре против «Славии» (1:1) был назначен справедливо.
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