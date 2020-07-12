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Концевой оформил хет-трик в ворота «Энергетика-БГУ»

12.07.2020 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси «Рух» на выезде разгромил «Энергетик-БГУ» (8:1).

20-летний полузащитник гостей Артем Концевой оформил хет-трик. 

Таким образом, команда Александра Седнева с 25 очками поднимается на седьмое место.

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Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси «Рух» на выезде разгромил «Энергетик-БГУ» (8:1).
 
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