Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси минское принимает «Минск».

На игре присутствуют председатель АБФФ Владимир Базанов, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, а также главный тренер страны Михаил Мархель.









Отметим, что Мархель ранее посетил игру между «Энергетиком-БГУ» и «Рухом», которая проходила в Молодечно.



