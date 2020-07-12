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Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»
12.07.2020 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси минское
На игре присутствуют председатель АБФФ Владимир Базанов, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, а также главный тренер страны Михаил Мархель.
Отметим, что Мархель ранее посетил игру между «Энергетиком-БГУ» и «Рухом», которая проходила в Молодечно.
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Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»
Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Минск».
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