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Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»

12.07.2020 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает «Минск».

На игре присутствуют председатель АБФФ Владимир Базанов, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, а также главный тренер страны Михаил Мархель. 

Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»

Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»

Отметим, что Мархель ранее посетил игру между «Энергетиком-БГУ» и «Рухом», которая проходила в Молодечно.

Базанов, министр спорта Ковальчук и Мархель присутствуют на матче «Динамо» Минск – «Минск». Ранее главный тренер сборной посетил игру «Энергетика-БГУ» и «Руха»

Скриншоты: «Беларусь 5»

 

 
Теги: Минск
 
 
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