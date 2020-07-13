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Бразевич в ближайшее время возглавит «Слуцк» («Рабона Лисаковича»)
13.07.2020 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бразевич 7 июля покинул «Смолевичи».
«Слуцк» на данный момент занимает 12-е место в чемпионате Беларуси. Команда набрала 18 очков после 16 матчей.
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«Слуцк» в ближайшее время объявит о назначении Александра Бразевича на пост главного тренера, сообщает Telegram-канал «Рабона Лисаковича».
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