Нелли Ким: «Корбут так заамериканилась, что ей хотелось продать книгу и скандал. Поэтому она рассказала про отношения с Кнышем»

Источник материала: Tribuna.com

Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким рассказала об отношениях с четырехкратной победительницей Игр Ольгой Корбут .

«Когда Оля уехала в Америку, я еще работала в Беларуси – и она мне часто звонила. И все говорила: вот ты там сидишь, а у нас тут так хорошо. А я в ответ: Оля, кто-то же должен гимнастику поднимать в стране, ты ведь уехала!

Я давно не общалась с Олей. Сколько ее помню, она всегда жила в облаках своей славы, никогда не спускалась. Но это можно понять: в 1972-м она совершила революцию, повернула людей к гимнастике, все внимание было приковано к ней. На этой почве у нее изменений не произошло, и Оля не принимает, что кто-то еще кроме нее может быть чемпионкой и звездой.

Она выпустила дурацкую книгу про свои отношения с Кнышем, что и как было . Я ей тогда позвонила: Оля, извини, ты нас не можешь так называть. Для меня память моего первого тренера Владимира Байдина настолько ценна. Но ты свалила всех в одну кучу – я разозлилась, другие девчонки тоже. Но Оля так заамериканилась, что ей хотелось продать книгу и скандал», – подытожила Ким.

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