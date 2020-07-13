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Нелли Ким: «Корбут так заамериканилась, что ей хотелось продать книгу и скандал. Поэтому она рассказала про отношения с Кнышем»
13.07.2020 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике
«Когда Оля уехала в Америку, я еще работала в Беларуси – и она мне часто звонила. И все говорила: вот ты там сидишь, а у нас тут так хорошо. А я в ответ: Оля, кто-то же должен гимнастику поднимать в стране, ты ведь уехала!
Я давно не общалась с Олей. Сколько ее помню, она всегда жила в облаках своей славы, никогда не спускалась. Но это можно понять: в 1972-м она совершила революцию, повернула людей к гимнастике, все внимание было приковано к ней. На этой почве у нее изменений не произошло, и Оля не принимает, что кто-то еще кроме нее может быть чемпионкой и звездой.
Она выпустила дурацкую книгу про свои отношения с Кнышем,
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Нелли Ким: «Корбут так заамериканилась, что ей хотелось продать книгу и скандал. Поэтому она рассказала про отношения с Кнышем»
Пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким рассказала об отношениях с четырехкратной победительницей Игр Ольгой Корбут.
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