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Матчи КХЛ смогут посещать 10% зрителей. Послабления зависят от региона

13.07.2020 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, смогут ли зрители посещать матчи КХЛ в новом сезоне.

Издание «ГорОбзор.Ру» сообщает, что арены при проведении матчей КХЛ могут быть заполнены на 10% от проектной вместимости. Однако могут быть послабления в зависимости от региона.

Клуб должен разработать билетную программу, которая предусматривает сохранение дистанции минимум 1,5 метра между зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах с учетом расстояния между центрами спинок сидений и расстояния между центрами сидений в одном ряду.

Кроме этого, лига разработала следующие положения:

– Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы или с билетами, купленными в рамках одного заказа с обязательным уведомлением об этом зрителей при покупке и при условии соблюдения масочного режима.

– Не допускается продажа входных билетов в кассах спортсооружения в день проведения матча.

– С целью ограждения «Чистой зоны» от зрителей запрещается продажа билетов на первые три ряда по всему периметру спортсооружения.

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Стало известно, смогут ли зрители посещать матчи КХЛ в новом сезоне.
 
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