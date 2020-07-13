Матчи КХЛ смогут посещать 10% зрителей. Послабления зависят от региона

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, смогут ли зрители посещать матчи КХЛ в новом сезоне.

Издание «ГорОбзор.Ру» сообщает, что арены при проведении матчей КХЛ могут быть заполнены на 10% от проектной вместимости. Однако могут быть послабления в зависимости от региона.

Клуб должен разработать билетную программу, которая предусматривает сохранение дистанции минимум 1,5 метра между зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах с учетом расстояния между центрами спинок сидений и расстояния между центрами сидений в одном ряду.

Кроме этого, лига разработала следующие положения:

– Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы или с билетами, купленными в рамках одного заказа с обязательным уведомлением об этом зрителей при покупке и при условии соблюдения масочного режима.

– Не допускается продажа входных билетов в кассах спортсооружения в день проведения матча.

– С целью ограждения «Чистой зоны» от зрителей запрещается продажа билетов на первые три ряда по всему периметру спортсооружения.

Новости белспорта, которые заставляют удивиться: что заработала АБФФ вместо миллиона евро, золотой статус Девятовского, Азаренко не идет на пенсию