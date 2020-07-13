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Матчи КХЛ смогут посещать 10% зрителей. Послабления зависят от региона
13.07.2020 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, смогут ли зрители посещать матчи
Издание «ГорОбзор.Ру» сообщает, что арены при проведении матчей КХЛ могут быть заполнены на 10% от проектной вместимости. Однако могут быть послабления в зависимости от региона.
Клуб должен разработать билетную программу, которая предусматривает сохранение дистанции минимум 1,5 метра между зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах с учетом расстояния между центрами спинок сидений и расстояния между центрами сидений в одном ряду.
Кроме этого, лига разработала следующие положения:
– Допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы или с билетами, купленными в рамках одного заказа с обязательным уведомлением об этом зрителей при покупке и при условии соблюдения масочного режима.
– Не допускается продажа входных билетов в кассах спортсооружения в день проведения матча.
– С целью ограждения «Чистой зоны» от зрителей запрещается продажа билетов на первые три ряда по всему периметру спортсооружения.
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Стало известно, смогут ли зрители посещать матчи КХЛ в новом сезоне.
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