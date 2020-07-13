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⚽ Очень интересный матч в Серии А: «Интер» принимает «Торино». Прямая трансляция на видеосервисе VOKA!

13.07.2020 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, в 22:45, состоится матч 32-го тура Серии А между «Интером» и «Торино».

«Интер» не самым лучшим образом стартовал после возобновления турнира. Команда Антонио Конте набрала 11 очков из 18 возможных и опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Однако в минувшие выходные прямые конкуренты потеряли очки: «Лацио» дома проиграл «Сассуоло» 1:2, а «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» 2:2. Теперь «нерадзурри» необходимо побеждать в домашнем матче. В таком случае команда займет вторую строчку.

«Торино», которое в прошлом сезоне заняло 7-е место и выступало в квалификации Лиги Европы, в этом году играет гораздо хуже. На данный момент «туринцы» занимают лишь 16-ую строчку, находясь в 5 очках от зоны вылета. Так что Белотти и компания постараются сделать все для победы и набора столь важных очков.

Посмотреть это жаркий и важный для обеих команд матч можно в HD-качестве на видеосервисе VOKA. Кроме матчей Серии А вы сможете найти трансляции Ла Лиги и АПЛ

СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

 
 
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Сегодня, в 22:45, состоится матч 32-го тура Серии А между «Интером» и «Торино».
 
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