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Прокурор по делу о договорных матчах: «В отношении Волкова и иных лиц были приняты процессуальные решения и фактически предметом судебного разбирательства они не являлись»
13.07.2020 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Прокурор по делу о договорных матчах Алексей Чуприс прокомментировал итог процесса.
– Также во время предварительного следствия фигурировала фамилия
– Действия Волкова, а также некоторых других спортсменов были квалифицированы органами предварительного расследования подпадающим под признаки состава преступления. Вместе с тем на стадии предварительного расследования в отношении Волкова и иных лиц были приняты процессуальные решения и фактически предметом судебного разбирательства они не являлись.
В связи с этим полагаю, что комментарии по этому поводу не могут быть даны в рамках нынешнего уголовного дела, – сказал Чуприс.
Напомним, ранее главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси
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Прокурор по делу о договорных матчах: «В отношении Волкова и иных лиц были приняты процессуальные решения и фактически предметом судебного разбирательства они не являлись»
Прокурор по делу о договорных матчах Алексей Чуприс прокомментировал итог процесса.
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