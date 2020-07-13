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Прокурор по делу о договорных матчах: «В отношении Волкова и иных лиц были приняты процессуальные решения и фактически предметом судебного разбирательства они не являлись»

13.07.2020 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Прокурор по делу о договорных матчах Алексей Чуприс прокомментировал итог процесса.

– Также во время предварительного следствия фигурировала фамилия Захара Волкова.

– Действия Волкова, а также некоторых других спортсменов были квалифицированы органами предварительного расследования подпадающим под признаки состава преступления. Вместе с тем на стадии предварительного расследования в отношении Волкова и иных лиц были приняты процессуальные решения и фактически предметом судебного разбирательства они не являлись.

В связи с этим полагаю, что комментарии по этому поводу не могут быть даны в рамках нынешнего уголовного дела, – сказал Чуприс.

Напомним, ранее главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщило, что футболист явился с повинной и помог следствию. Позднее прокурор дела рассказал, что футболист не подтвердил свое участие в договорном матче.

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