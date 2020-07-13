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20 дайверов приняли участие в соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах в Косово
13.07.2020 20:02 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT20 дайверов приняли участие в традиционных соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах Мируша в Косово. Состязались экстремалы на двух высотах - прыжках с 8 и 17 метрах. Из-за засухи воды в водоеме было не так много, но во время соревнований никто не пострадал. Впрочем, как и за всю трехлетнюю историю турнира.
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20 дайверов приняли участие в традиционных соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах Мируша в Косово. Состязались экстремалы на двух высотах - прыжках с 8 и 17...
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