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20 дайверов приняли участие в соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах в Косово

13.07.2020 20:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

20 дайверов приняли участие в традиционных соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах Мируша в Косово. Состязались экстремалы на двух высотах - прыжках с 8 и 17 метрах. Из-за засухи  воды в водоеме было не так много, но во время соревнований никто не пострадал. Впрочем, как и за всю трехлетнюю историю турнира.
 
 
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20 дайверов приняли участие в традиционных соревнованиях по прыжкам в воду на водопадах Мируша в Косово. Состязались экстремалы на двух высотах - прыжках с 8 и 17...
 
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