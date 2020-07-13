Николай Ходасевич: «БАТЭ каждый день нужно идти на каторгу, потому что нет удовольствия от футбола. К тому же мешает босс жить и работать»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре .

«Почему «Славия» так хорошо играет против БАТЭ, Кирилл Альшевский говорит: «С тем, что у хороший тренерский штаб. Они неплохо поставили командную игру. Та организация, которая есть у «Славии», позволяет отбирать очки в том числе и у нас». И что это значит? Как это объяснить, если там два поражения, одна ничья, которая сейчас случилась, и победа. Это значит, что «Славия», имея такой тренерский штаб, берет футболистов, которые не чета борисовчанам, и делает результат. Это как признание того, что что-то идет не так, а во-вторых, что тренерский штаб «Славии» лучше, чем у БАТЭ? Сам задает вопрос или бросает тень на это. Странный ответ.

Ну, а квинтэссенция разговора про БАТЭ заключена в словах Евгения Березкина – он дал флеш-интервью. Вы должны понимать, что для игроков флеш-интервью достаточно стрессовое мероприятие, особенно для молодых. И, как это принято говорить, могут сболтнуть лишнего. Мне кажется, Евгений Березкин не то, что сболтнул лишнего, а разболтал лишнего, очень прилично вылив на мир то, что происходит внутри, и не подумав об этом. Просто зачитаю Березкина: «Ребятам, мне кажется, надо немножко расслабиться, отбросить все мысли, может даже тренерские какие-то тактические наработки – просто расслабиться и попытаться в свое удовольствие. И, я думаю, пойдут голы».

А) Замечаем, что ребятам нужно расслабиться, значит команда напряжена. Б) Команде надо отбросить тактические установки тренера – они наверняка напрягают, или что имеет в виду Евгений Березкин. И, в-третьих, это все складывается в такую картину, что БАТЭ нынче находится в таком состоянии, наверное, как на каторге. Каждый матч, каждый день нужно идти на каторгу, потому что нет удовольствия от футбола, нет расслабленности. К тому же мешает босс жить и работать. Ну, вот это говорит . А как по-другому истолковать? Вот такая квинтэссенция всего происходящего в Борисове», – сказал Ходасевич в эфире своего YouTube-канала .

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