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Николай Ходасевич: «БАТЭ каждый день нужно идти на каторгу, потому что нет удовольствия от футбола. К тому же мешает босс жить и работать»
13.07.2020 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре
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Ну, а квинтэссенция разговора про БАТЭ заключена в словах Евгения Березкина – он дал флеш-интервью. Вы должны понимать, что для игроков флеш-интервью достаточно стрессовое мероприятие, особенно для молодых. И, как это принято говорить, могут сболтнуть лишнего. Мне кажется, Евгений Березкин не то, что сболтнул лишнего, а разболтал лишнего, очень прилично вылив на мир то, что происходит внутри, и не подумав об этом. Просто
А) Замечаем, что ребятам нужно расслабиться, значит команда напряжена. Б) Команде надо отбросить тактические установки тренера – они наверняка напрягают, или что имеет в виду Евгений Березкин. И, в-третьих, это все складывается в такую картину, что БАТЭ нынче находится в таком состоянии, наверное, как на каторге. Каждый матч, каждый день нужно идти на каторгу, потому что нет удовольствия от футбола, нет расслабленности. К тому же мешает босс жить и работать. Ну, вот это говорит
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Николай Ходасевич: «БАТЭ каждый день нужно идти на каторгу, потому что нет удовольствия от футбола. К тому же мешает босс жить и работать»
Журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре БАТЭ.
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