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Формула-1. Льюис Хэмилтон снова первый

13.07.2020 20:02 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона. Пилот Mercedes финишировал первым на Гран-при Штирии. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Вторым стал Валттери Боттас. А вот главные конкуренты «Мерседеса» пилоты "Феррари" самоустранились на старте. Шарль Леклер во время первого круга гонки неудачно пошел в обгон и спровоцировал аварию с партнером по команде Себастьяном Феттелем. Оба были вынуждены сойти с дистанции, фактически предопределив успех Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Лидером общего зачета остался Боттас - благодаря победе на первом этапе Валттери имеет на счету 43 очка. Хэмилтон переместился на вторую строчку в генеральной классификации.
 
 
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Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона. Пилот Mercedes финишировал первым на Гран-при Штирии. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Вторым стал...
 
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