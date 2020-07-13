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Представитель департамента судейства Кузьмин: «Арбитр Гораютин был прав, дважды проигнорировав попадания мяча в руку в матче «Витебск» — «Неман»

13.07.2020 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин рассказал о спорных моментах матча «Витебск» – «Неман». Отметим, что матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Гораютиным.

«В данном случае (эпизод с Чаловым – Tribuna.com) – это попадание мяча в руку, то есть нарушением является именно игра рукой – но если мяч случайно попадает, и при этом рука не находится в откровенно неестественном положении (выше уровня плеча, например), то, скорее всего, игра будет продолжена.

Соответственно, и здесь мы видим, что защитник первый играет в мяч – и после этого мяч попадает в игрока «Немана», затем серия рикошетов, и потом мяч попадает в руку с очень короткого расстояния. И несмотря на то, что рука в несколько неестественном положении и немножко отставлена от тела, но это малое расстояние, и рикошет не позволяет игроку убрать руку и, соответственно, это не нарушение.

Рука Слабашевича? Тот же вынос игрока «Немана». Мяч попадает в партнера, отскакивает еще раз в него – и, возможно, там где-то находит руку. То есть опять серия рикошетов, недостаток времени говорит нам, что это не нарушение правил, а случайное попадание мяча в руку», – сказал Кузьмин в эфире передачи «Судите с нами».

 
Теги: Витебск
 
 
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Представитель департамента судейства и инспектирования Владимир Кузьмин рассказал о спорных моментах матча «Витебск» – «Неман».
 
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