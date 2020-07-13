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Блогер Tribuna.com Уткина: «БФБ подала на меня заявления. Все заявления подписаны Рыженковым»
13.07.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналистка «Рэгіянальнай газеты» и блогер Tribuna.com Анастасия Уткина рассказала о том, как сходила в ГУВД Миноблисполкома
«Несколько часов назад после опроса вышла из ГУВД Миноблисполкома. Беларуская федерация баскетбола подала на меня заявления.
В первом указали, что я клевещу (это про давнишнюю запись, в которой А. Белоус расписывал якобы коррупционные схемы — текст без изменений, ни одного слова от себя не добавляла).
Во втором заявлении — оскорбление чести и достоинства. Все из-за
А еще было обращение, в котором федерация указала, что я участвовала в массовом несанкционированном мероприятии 19 июня в Молодечно. Прикрепили скриншоты, на которых видно, что я была в жилетке прессы — работала как журналист.
Все заявления подписаны председателем федерации и по совместительству первым заместителем АП Максимом Рыженковым.
Единственное, что хочу сказать: журналистика — это не преступление», – написала Уткина в своем
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Журналистка «Рэгіянальнай газеты» и блогер Tribuna.com Анастасия Уткина рассказала о том, как сходила в ГУВД Миноблисполкома по заявлению БФБ.
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