Блогер Tribuna.com Уткина: «БФБ подала на меня заявления. Все заявления подписаны Рыженковым»

Источник материала: Tribuna.com

Журналистка «Рэгіянальнай газеты» и блогер Tribuna.com Анастасия Уткина рассказала о том, как сходила в ГУВД Миноблисполкома по заявлению БФБ .

«Несколько часов назад после опроса вышла из ГУВД Миноблисполкома. Беларуская федерация баскетбола подала на меня заявления.

В первом указали, что я клевещу (это про давнишнюю запись, в которой А. Белоус расписывал якобы коррупционные схемы — текст без изменений, ни одного слова от себя не добавляла).

Во втором заявлении — оскорбление чести и достоинства. Все из-за публикации на «Трибуне» — не знаю, может, редакторы сайта уже удалили.

А еще было обращение, в котором федерация указала, что я участвовала в массовом несанкционированном мероприятии 19 июня в Молодечно. Прикрепили скриншоты, на которых видно, что я была в жилетке прессы — работала как журналист.

Все заявления подписаны председателем федерации и по совместительству первым заместителем АП Максимом Рыженковым.

Единственное, что хочу сказать: журналистика — это не преступление», – написала Уткина в своем Facebook.

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