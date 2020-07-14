ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владислав Ложкин: «В «Смолевичах» предложили играть за 300 рублей. Но для нас главное практика, а деньги эти... Потом придут»

14.07.2020 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Владислав Ложкин, выступающий за «Смолевичи» на правах аренды, в интервью «Прессболу» рассказал об условиях в клубе.

- Поделись эмоциями...

- Уф, они потрясающие! Мы только одну тренировку провели этим составом... Молодая команда, хотя есть и ребята постарше, которые в ней остались, — помогают нам освоиться. Вот отдали нас в аренду, целую группу из минского «Динамо». Будем стараться помочь «Смолевичам». Можно сказать, теперь здесь и новый коллектив, и новые тренеры. Спасибо им огромное, что позвали и доверяют нам. Раньше играли в динамовском дубле, а сейчас появился шанс проявить себя в высшей лиге. Нам по восемнадцать лет, некоторым по двадцать. Предложили — и мы сразу согласились.

- Если судить по этой игре, ты будто всю жизнь выступал в высшей лиге! Откуда уверенность?

- Ха, не знаю... Ну правда, даже не могу ничего вам ответить.

- Как в «Смолевичах» все устроено в бытовом плане?

- А мы из Минска приезжаем на тренировки и игры. Автобус забирает — привозит и отвозит.

- Грубо говоря, вам предложили играть за 300 рублей?

- Ну да. Но для нас главное практика, а деньги эти... Потом придут. Надо работать и играть — и желательно обходиться без травм: сами понимаете, здоровье превыше всего, – сказал Ложкин.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Владислав Ложкин, выступающий за «Смолевичи» на правах аренды, в интервью «Прессболу» рассказал об условиях в клубе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ не побеждает дома в четырех матчах подряд. Это повторение клубного антирекорда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика