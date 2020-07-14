Владислав Ложкин: «В «Смолевичах» предложили играть за 300 рублей. Но для нас главное практика, а деньги эти... Потом придут»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Владислав Ложкин, выступающий за «Смолевичи» на правах аренды, в интервью «Прессболу» рассказал об условиях в клубе.

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- Уф, они потрясающие! Мы только одну тренировку провели этим составом... Молодая команда, хотя есть и ребята постарше, которые в ней остались, — помогают нам освоиться. Вот отдали нас в аренду, целую группу из минского «Динамо». Будем стараться помочь «Смолевичам». Можно сказать, теперь здесь и новый коллектив, и новые тренеры. Спасибо им огромное, что позвали и доверяют нам. Раньше играли в динамовском дубле, а сейчас появился шанс проявить себя в высшей лиге. Нам по восемнадцать лет, некоторым по двадцать. Предложили — и мы сразу согласились.

- Если судить по этой игре, ты будто всю жизнь выступал в высшей лиге! Откуда уверенность?

- Ха, не знаю... Ну правда, даже не могу ничего вам ответить.

- Как в «Смолевичах» все устроено в бытовом плане?

- А мы из Минска приезжаем на тренировки и игры. Автобус забирает — привозит и отвозит.

- Грубо говоря, вам предложили играть за 300 рублей?

- Ну да. Но для нас главное практика, а деньги эти... Потом придут. Надо работать и играть — и желательно обходиться без травм: сами понимаете, здоровье превыше всего, – сказал Ложкин.