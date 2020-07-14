ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Исаев: «Из оставшихся кандидатов ни за кого голосовать не буду. Мне понравился именно Бабарико. Больше никакой другой кандидат»

14.07.2020 20:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный футбольный агент Валерий Исаев в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, что ЦИК отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

Напомним, Валерий Исаев состоял в инициативной группе Бабарико.

– Знаете, что ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико. Ожидаемое для вас это было решение?

– Конечно, ожидаемое. Сейчас ожидаемое с учетом того, какие происходили события после того, как арестовали моего кандидата. Когда он выдвинулся, было неожиданно и было не ожидаемо. В свете того, что происходило в стране в последние годы... Не думал, что будут равные шансы, но я не думал, что так будет проходить борьба кандидатов. Думал, что будет по-другому в этот раз. Но это я думал тогда, когда он выдвинул свою кандидатуру. Мне казалось, что просто так он ее не выдвигал, наверное, человек подумал, что могут быть такие последствия. Однако вряд ли кто-то, в том числе и мой кандидат, ожидал таких последствий.

– Не жалеете времени, которое потратили на сбор подписей? Получается, что все впустую...

– Послушайте, я же не у станка стоял все это время. Проживал нормальную жизнь. Общался с теми людьми, которые ставили подписи. Наверное, из всех специалистов, которые занимались сбором подписей, я оказался самым недобросовестным и ленивым. Но за каждую из 50 подписей, которые я сдал, отвечаю. Каждая подпись была подписана сознательно, никого не просил. Большая часть людей мне звонили – приезжал, и они ставили подписи. Как правило, конечно, это мои друзья.

А недобросовестный, потому что у меня близкие и знакомые тоже собирали подписи. Причем я этого не знал. Они собирали не так, как я, они ходили, они кого-то переубеждали, с кем-то общались – и меньше 200-300 подписей не сдавали. Я сдал меньшее количество подписей, потому что не так много уделил этому времени, не так подошел к этому добросовестно.

– Теперь пойдете на выборы?

– Мне нужно время. Буду ждать того, что скажет штаб Бабарико.

– Есть такая инициатива: идти на выборы и половину бюллетеня отрывать и нести домой, чтобы было доказательство, что бюллетень испорчен. Что думаете?

– Я, наверное, сторонник каких-то разумных действий, а не истерических и эмоциональных. Поэтому я же говорю, что нужно дождаться, что скажут люди из его инициативной группы, что скажет красивая и, не побоюсь этого слова, приятная женщина Мария Колесникова. Я дождусь сначала, что они скажут, а потом буду принимать решение.

– Но из оставшихся кандидатов вам кто ближе?

–  Нет, из этих я ни за кого голосовать не буду. Повторюсь, если бы не было Бабарико, то на выборы просто бы не пошел. Это никакой не протест. Жил бы, как и живет сегодня большая часть граждан страны, подчиняясь мнению большинства. Но мне понравился именно Бабарико. Больше никакой другой кандидат.

– То есть не хотите заканопацкаться?

– Нет. Про Конопацкую можно отдельно, конечно, поговорить, но тогда нужно применять совсем другие эпитеты – настолько разочарован в этой женщине, которая себя так повела в этой ситуации, – сказал Исаев.

Ольга Хижинкова: «Объективных причин, чтобы не зарегистрировать Виктора Бабарико, сейчас нет»

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вы еще собираетесь на выборы? Или выбираете бойкот?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный футбольный агент Валерий Исаев в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, что ЦИК отказал Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Роналду не уйдет из «Ювентуса». Он хочет обогнать Иммобиле и Левандовски по голам и выиграть трофеи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика