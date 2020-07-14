Валерий Исаев: «Из оставшихся кандидатов ни за кого голосовать не буду. Мне понравился именно Бабарико. Больше никакой другой кандидат»

Источник материала: Tribuna.com

Известный футбольный агент в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о том, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты.

Напомним, Валерий Исаев состоял в инициативной группе Бабарико.

– Знаете, что ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико. Ожидаемое для вас это было решение?

– Конечно, ожидаемое. Сейчас ожидаемое с учетом того, какие происходили события после того, как арестовали моего кандидата. Когда он выдвинулся, было неожиданно и было не ожидаемо. В свете того, что происходило в стране в последние годы... Не думал, что будут равные шансы, но я не думал, что так будет проходить борьба кандидатов. Думал, что будет по-другому в этот раз. Но это я думал тогда, когда он выдвинул свою кандидатуру. Мне казалось, что просто так он ее не выдвигал, наверное, человек подумал, что могут быть такие последствия. Однако вряд ли кто-то, в том числе и мой кандидат, ожидал таких последствий.

– Не жалеете времени, которое потратили на сбор подписей? Получается, что все впустую...

– Послушайте, я же не у станка стоял все это время. Проживал нормальную жизнь. Общался с теми людьми, которые ставили подписи. Наверное, из всех специалистов, которые занимались сбором подписей, я оказался самым недобросовестным и ленивым. Но за каждую из 50 подписей, которые я сдал, отвечаю. Каждая подпись была подписана сознательно, никого не просил. Большая часть людей мне звонили – приезжал, и они ставили подписи. Как правило, конечно, это мои друзья.

А недобросовестный, потому что у меня близкие и знакомые тоже собирали подписи. Причем я этого не знал. Они собирали не так, как я, они ходили, они кого-то переубеждали, с кем-то общались – и меньше 200-300 подписей не сдавали. Я сдал меньшее количество подписей, потому что не так много уделил этому времени, не так подошел к этому добросовестно.

– Теперь пойдете на выборы?

– Мне нужно время. Буду ждать того, что скажет штаб Бабарико.

– Есть такая инициатива: идти на выборы и половину бюллетеня отрывать и нести домой, чтобы было доказательство, что бюллетень испорчен. Что думаете?

– Я, наверное, сторонник каких-то разумных действий, а не истерических и эмоциональных. Поэтому я же говорю, что нужно дождаться, что скажут люди из его инициативной группы, что скажет красивая и, не побоюсь этого слова, приятная женщина Мария Колесникова. Я дождусь сначала, что они скажут, а потом буду принимать решение.

– Но из оставшихся кандидатов вам кто ближе?

– Нет, из этих я ни за кого голосовать не буду. Повторюсь, если бы не было Бабарико, то на выборы просто бы не пошел. Это никакой не протест. Жил бы, как и живет сегодня большая часть граждан страны, подчиняясь мнению большинства. Но мне понравился именно Бабарико. Больше никакой другой кандидат.

– То есть не хотите заканопацкаться?

– Нет. Про Конопацкую можно отдельно, конечно, поговорить, но тогда нужно применять совсем другие эпитеты – настолько разочарован в этой женщине, которая себя так повела в этой ситуации, – сказал Исаев.