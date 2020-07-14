Вернидуб о возможном уходе Лисаковича: «Вы же сами понимаете, что если будет серьезное предложение, которое устроит и Виталика, и клуб, то никуда мы от этого не денемся»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер поделился мнением о комплектации клуба, а также рассказал о будущем нападающего , который может уйти в топ-клуб .

– Комплектация? Вы знаете, я не жаловался и не буду жаловаться. То, что было, то и есть. Сейчас появилась возможность – мы усилились. Поэтому те ребята, которые есть в команде, – я всеми доволен. Будем вместе все дальше работать и добиваться того результата и той цели, которая перед нами стоит. Это самое важное. Они это понимают. Они и тренерский штаб – одно целое.

– Яхшибоева можно рассматривать как на позицию Лисаковича, про которого ходят слухи о том, что он может уйти.

– Пока Виталий здесь. Пока нет никаких телодвижений. Это только пишут, поэтому я даже об этом не думаю. А там – как жизнь покажет. Вы же сами понимаете, что если будет достаточно серьезное предложение, которое устроит и Виталика, и клуб, то, думаю, что никуда мы от этого не денемся. Это наша жизнь. Пока на данный момент у нас есть три хороших атакующих футболиста–нападающих: Лисакович, Архипов и Яхшибоев.

– И они все могу на поле все вместе одновременно?