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Вернидуб о возможном уходе Лисаковича: «Вы же сами понимаете, что если будет серьезное предложение, которое устроит и Виталика, и клуб, то никуда мы от этого не денемся»

14.07.2020 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о комплектации клуба, а также рассказал о будущем нападающего Виталия Лисаковича, который может уйти в топ-клуб РПЛ «Локомотив».

– Комплектация? Вы знаете, я не жаловался и не буду жаловаться. То, что было, то и есть. Сейчас появилась возможность – мы усилились.  Поэтому те ребята, которые есть в команде, – я всеми доволен. Будем вместе все дальше работать и добиваться того результата и той цели, которая перед нами стоит. Это самое важное. Они это понимают. Они и тренерский штаб – одно целое.

– Яхшибоева можно рассматривать как на позицию Лисаковича, про которого ходят слухи о том, что он может уйти.

– Пока Виталий здесь. Пока нет никаких телодвижений. Это только пишут, поэтому я даже об этом не думаю. А там – как жизнь покажет. Вы же сами понимаете, что если будет достаточно серьезное предложение, которое устроит и Виталика, и клуб, то, думаю, что никуда мы от этого не денемся. Это наша жизнь. Пока на данный момент у нас есть три хороших атакующих футболиста–нападающих: Лисакович, Архипов и Яхшибоев.

– И они все могу на поле все вместе одновременно?

– Я надеюсь, что – да. Мы можем перестроиться и играть другую схему. Почему нет? Мы сейчас играем по этой и можем перестроиться в 4-3-3, вернуться опять к тому же «ромбу». Все в наших руках и все нам по силам, – сказал Вернидуб в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о комплектации клуба, а также рассказал о будущем нападающего Виталия Лисаковича, который может уйти в...
 
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