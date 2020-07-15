|
Шакута – Прокопьеву: «Ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной»
15.07.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который
«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», — сказал Шакута.
Шакута — неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский боец Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который пригласил на ринг президента Беларуси Александра Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)