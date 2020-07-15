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Шакута – Прокопьеву: «Ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной»

15.07.2020 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который пригласил на ринг президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», — сказал Шакута.

Шакута — неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

Ресторатор Прокопьев вызвал Лукашенко на боксерский поединок за оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча

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Белорусский боец Дмитрий Шакута вызвал на бой известного ресторатора Вадима Прокопьева, который пригласил на ринг президента Беларуси Александра Лукашенко.
 
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