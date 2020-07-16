ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олимпийский чемпион по фехтованию Романьков: «У нас сейчас что, в магазине пусто? Или мы не можем погулять и повеселиться? Да пожалуйста. Никаких проблем»

16.07.2020 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион-1988 по фехтованию Александр Романьков оценил политическую обстановку в Беларуси.

«Если так посмотреть в прошлое, то мы прожили без войн, без каких-то националистических проблем. У нас мирная, спокойная страна, прошедшая такие тяжелые условия.

Каждый третий погиб. Мы знаем, сколько это стоит. Поэтому, пусть каждый хорошо подумает, прежде, чем отдаст свой голос. Как это было. А что, если будет что-то. Кто отвечать будет?

У нас сейчас что, в магазине пусто? Или мы не можем погулять и повеселиться? Да пожалуйста. Никаких проблем.

Кто это сделал? Как это было сделано? Давайте мы подумаем, чтобы так и было. Пусть так будет, как у нас было до этого.

Сравнивать не надо. У нас вот соседи совсем недалеко. Мы этого не хотим, нам этого не надо. Я знаю, за кого буду голосовать. Внимательно посмотрите, это может очень многого стоить нам», – сказал Романьков.

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стало известно расписание матчей Кубка Салея-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика