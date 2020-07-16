Олимпийский чемпион по фехтованию Романьков: «У нас сейчас что, в магазине пусто? Или мы не можем погулять и повеселиться? Да пожалуйста. Никаких проблем»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион-1988 по фехтованию Александр Романьков оценил политическую обстановку в Беларуси.

«Если так посмотреть в прошлое, то мы прожили без войн, без каких-то националистических проблем. У нас мирная, спокойная страна, прошедшая такие тяжелые условия.

Каждый третий погиб. Мы знаем, сколько это стоит. Поэтому, пусть каждый хорошо подумает, прежде, чем отдаст свой голос. Как это было. А что, если будет что-то. Кто отвечать будет?

У нас сейчас что, в магазине пусто? Или мы не можем погулять и повеселиться? Да пожалуйста. Никаких проблем.

Кто это сделал? Как это было сделано? Давайте мы подумаем, чтобы так и было. Пусть так будет, как у нас было до этого.

Сравнивать не надо. У нас вот соседи совсем недалеко. Мы этого не хотим, нам этого не надо. Я знаю, за кого буду голосовать. Внимательно посмотрите, это может очень многого стоить нам», – сказал Романьков.

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