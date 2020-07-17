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Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Клуб рискует стать новым «МЮ» или «Миланом»
18.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сказал, что каталонский клуб может стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед» из-за невозможности бороться за главные трофеи.
«Барса» в текущем сезоне не выиграла
«Барселона» рискует стать одним из самых успешных клубов в Европе, который сейчас не может побороться за высшие трофеи.
Конкуренция за последнее десятилетие становилась все более и более серьезной.
Вы видите в АПЛ клубы, которыми хорошо управляют, и даже государства, владеющие клубами, вкладывают много денег. А финансы клуба и экономическая модель задействованы до предела.
Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барселоны» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», – сказал Фонт.
Напомним,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сказал, что каталонский клуб может стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед» из-за невозможности бороться за...
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