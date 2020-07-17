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Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Клуб рискует стать новым «МЮ» или «Миланом» 

18.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сказал, что каталонский клуб может стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед» из-за невозможности бороться за главные трофеи.

«Барса» в текущем сезоне не выиграла ни чемпионат, ни Кубок Испании. Такое случилось впервые с 2014 года. 

«Барселона» рискует стать одним из самых успешных клубов в Европе, который сейчас не может побороться за высшие трофеи.

Конкуренция за последнее десятилетие становилась все более и более серьезной.

Вы видите в АПЛ клубы, которыми хорошо управляют, и даже государства, владеющие клубами, вкладывают много денег. А финансы клуба и экономическая модель задействованы до предела.

Если мы не сделаем то, что пытаемся, у «Барселоны» есть риск стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», – сказал Фонт.

Напомним, «Милан» последний раз выигрывал Серию А в сезоне-2010/11, «Манчестер Юнайтед» не выигрывал Премьер-лигу с сезона-2012/13.

 
 
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт сказал, что каталонский клуб может стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед» из-за невозможности бороться за...
 
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