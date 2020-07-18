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Игрок «Барановичей» Евгений Дрозд погиб в ДТП
18.07.2020 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игрок «Барановичей» Евгений Дрозд погиб в ДТП.
Сообщается, что футболист разбился на мотоцикле, пассажир в больнице.
Клуб и болельщики выражают соболезнования родным и близким Евгения.
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Игрок «Барановичей» Евгений Дрозд погиб в ДТП.
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