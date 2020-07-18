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Минское «Динамо» согласовало контракт с Колячонком

18.07.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» согласовало контракт с защитником молодежной сборной Беларуси Владиславом Колячонком

В последние 2 сезона он выступал в юниорской лиге Онтарио за «Флинт». В минувшем сезоне набрал 33 (12+21) очка в 53 матчах при полезности «+19». 

В 2019 году Колячонок был задрафтован «Флоридой» во 2-м раунде под общим 52-м номером, что стало лучшим результатом для белорусских игроков за 16 лет. 

 

 
 
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Минское «Динамо» согласовало контракт с защитником молодежной сборной Беларуси Владиславом Колячонком.
 
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