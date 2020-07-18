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Очередной национальный рекорд от пловчихи Анастасии Шкурдай

18.07.2020 15:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Вслед за достижением на 100-метровке баттерфляем 17-летняя пловчиха обновила свое же достижение на такой же дистанции на спине. Впервые в истории белорусского плавания она преодолела в этой дисциплине минутный рубеж - 59,8 секунды -  время победительницы. Этот результат соответствует нормативу А на Олимпийские игры в Токио, но пока не будет учтен. В связи с пандемией Международная федерация плавания до декабря отменила отбор. Новые рекорды могут быть и сегодня. В 15:50 прямая трансляция финальных заплывов начнется на "Беларусь 5. Интернет".
 
 
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Вслед за достижением на 100-метровке баттерфляем 17-летняя пловчиха обновила свое же достижение на такой же дистанции на спине. Впервые в истории белорусского...
 
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