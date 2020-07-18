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Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: «Вы должны быть засранцами на поле, умными засранцами, а не тупыми»

18.07.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В интернете появился утекший отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме» от Amazon.

На видео главный тренер клуба Жозе Моуринью обратился к своим игрокам на теоретическом занятии.

«Возможно, я ошибаюсь, но, честно говоря, вы группа очень хороших парней. Но в течение 90 минут вы не можете быть хорошими.

На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых», – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в АПЛ за два тура до конца чемпионата.

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В интернете появился утекший отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме» от Amazon.
 
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