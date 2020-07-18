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Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: «Вы должны быть засранцами на поле, умными засранцами, а не тупыми»
18.07.2020 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В интернете появился утекший отрывок из документального фильма о
На видео главный тренер клуба
«Возможно, я ошибаюсь, но, честно говоря, вы группа очень хороших парней. Но в течение 90 минут вы не можете быть хорошими.
На поле вы должны быть кучкой засранцев, умных засранцев, а не тупых», – сказал Моуринью.
«Тоттенхэм» идет на 7-м месте в
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Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: «Вы должны быть засранцами на поле, умными засранцами, а не тупыми»
В интернете появился утекший отрывок из документального фильма о «Тоттенхэме» от Amazon.
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