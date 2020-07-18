Игорь Ковалевич: «Если судьбы матчей решают арбитры, это не очень хорошо. А глава судейского комитета потом предъявляет лучшим футболистам страны и рассказывает, как им играть»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер поделился мнением о белорусских судьях.

— Почему тренеры так не любят судей?

— Ну… как бы правильно сказать… Посмотрите нынешний год белорусского футбола, посмотрите прошлый. Если судьбы матчей решают арбитры, это не очень хорошо. А глава судейского комитета потом предъявляет лучшим футболистам страны и рассказывает, как им играть. Это вообще! После таких заявлений надо уходить из федерации. Посмотрите, сколько результативных ошибок допускали судьи! У нас и руками забивают, и еще много чего. Трактовка правил стала очень широкой. А ответ на наши претензии один и тот же: «В этом ракурсе не видно, в этом не слышно». Потому, конечно, у нас есть проблемы с судейством.

— Как вы общаетесь с судьями, когда встречаете их на улице?

— Нормально общаюсь. Зачем плохо? В жизни они со мной нормально общаются, я с ними нормально общаюсь. А на поле — по-разному. Меня же много раз со скамейки удаляли. Когда начинают бить эмоции, становится трудно себя сдержать. Но не думаю, что я один такой, – сказал Ковалевич.

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