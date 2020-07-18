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В Витебске продолжился 18 тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге
18.07.2020 19:54 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФутбольный клуб "Витебск" побеждает в матче 18 тура чемпионата Беларуси на домашнем стадионе "Смолевичи" и значительно улучшает свою турнирную ситуацию. После минимальной виктории гол с пенальти на счету Николаеску, над аутсайдером первенства северяне занимают 9 позицию.
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Футбольный клуб "Витебск" побеждает в матче 18 тура чемпионата Беларуси на домашнем стадионе "Смолевичи" и значительно улучшает свою турнирную ситуацию. После...
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