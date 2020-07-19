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Завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками
19.07.2020 12:48 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЗавершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками в Минске, Гродно и Жодино. Игры "Неман" - "Шахтер" и "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо-Минск" смотрите на
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Завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками в Минске, Гродно и Жодино. Игры "Неман" - "Шахтер" и "Торпедо-БелАЗ" -...
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