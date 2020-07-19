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Завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками

19.07.2020 12:48 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками в Минске, Гродно и Жодино. Игры "Неман" - "Шахтер" и "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо-Минск" смотрите на "Беларусь 5". В 18:35 - трансляция из Гродно, а в 20:35 - из города автозаводцев.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Завершится 18-й тур чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге сегодня тремя поединками в Минске, Гродно и Жодино. Игры "Неман" - "Шахтер" и "Торпедо-БелАЗ" -...
 
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