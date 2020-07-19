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Артета о победах над «Сити» и «Ливерпулем»: «Арсенал» обыграл два лучших клуба в Европе. Невероятная неделя»

19.07.2020 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0).

«Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды в Европе (15 июля «канониры» победили в АПЛ «Ливерпуль» 2:1 – прим. Sports.ru). Такое случается не каждый день.

Мне не важно, кто играет – я доверяю игрокам. Мы поменяли состав, и все были готовы. Во многих эпизодах нам пришлось терпеть. Была задача быть хорошо организованными и лишить соперника пространства», – сказал Артета.

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0).«Это была невероятная неделя – мы обыграли две...
 
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