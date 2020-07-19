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Артета о победах над «Сити» и «Ливерпулем»: «Арсенал» обыграл два лучших клуба в Европе. Невероятная неделя»
19.07.2020 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Это была невероятная неделя – мы обыграли две лучшие команды в Европе (15 июля «канониры» победили в АПЛ
Мне не важно, кто играет – я доверяю игрокам. Мы поменяли состав, и все были готовы. Во многих эпизодах нам пришлось терпеть. Была задача быть хорошо организованными и лишить соперника пространства», – сказал Артета.
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Артета о победах над «Сити» и «Ливерпулем»: «Арсенал» обыграл два лучших клуба в Европе. Невероятная неделя»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после полуфинального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0).«Это была невероятная неделя – мы обыграли две...
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