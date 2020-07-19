«Гроднооблспорт» и «Кировск-СДЮШОР» вышли в финал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

Источник материала: Полымя

На чемпионате Беларуси по пляжному футболу определись все соискатели наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В решающей серии за золото, как и год назад, встретятся действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» и «Кировск-СДЮШОР». В полуфинальных матчах 13-го национального первенства в Кировске хозяева дважды переиграли «Щучин» — 4:0 и 6:4. Гродненская команда не оставила шансов соперникам из «Бреста» — 4:0 и 9:3. Неудачники полуфинальных баталий через неделю поспорят за бронзовые медали.

В поединке за пятое итоговое место мозырский «М-Сити» одолел кобринское «Полесье» со счетом 5:4. Кобринская команда за весь чемпионат не одержала ни одной виктории.

Заключительный тур чемпионата Беларуси по пляжному футболу, после которого определятся призеры, пройдет 25-26 июля в Щучине.

Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах подряд золото завоевал «Гроднооблспорт». Также два титула в активе минской команды «Пассат-Пласт», один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.

Источник: БелТА