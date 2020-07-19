Игорь Ковалевич: «Кроме штрафных и стандартов «Шахтер» ничего не создал» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол» .

– Хорошая боевая игра, мы старались действовать с позиции силы. С таким соперником, как «Шахтер», это было непросто. Но рисунка и тактических действий, которые запланировали, мы придерживались. Жалко, что не смогли забить, но самим содержанием и структурой игры я доволен.

Ребята отдали все силы, могли мы забить, хорошо сыграли сзади. Кроме штрафных и стандартов ничего не создал. В принципе, ничья – закономерный итог, – сказал Ковалевич.