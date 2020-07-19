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Игорь Ковалевич: «Кроме штрафных и стандартов «Шахтер» ничего не создал»
19.07.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Хорошая боевая игра, мы старались действовать с позиции силы. С таким соперником, как «Шахтер», это было непросто. Но рисунка и тактических действий, которые запланировали, мы придерживались. Жалко, что не смогли забить, но самим содержанием и структурой игры я доволен.
Ребята отдали все силы, могли мы забить, хорошо сыграли сзади. Кроме штрафных и стандартов
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
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