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Игорь Ковалевич: «Кроме штрафных и стандартов «Шахтер» ничего не создал» 

19.07.2020 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».

– Хорошая боевая игра, мы старались действовать с позиции силы. С таким соперником, как «Шахтер», это было непросто. Но рисунка и тактических действий, которые запланировали, мы придерживались. Жалко, что не смогли забить, но самим содержанием и структурой игры я доволен.

Ребята отдали все силы, могли мы забить, хорошо сыграли сзади. Кроме штрафных и стандартов «Шахтер» ничего не создал. В принципе, ничья – закономерный итог, – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
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