ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Плавательный уик-энд «100 гадзiн з А1» собрал более 8000 часов в помощь детям

20.07.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

С 17 по 19 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» состоялся «Плавательный уик-энд». Все результаты, зарегистрированные в разделе «Плавание» на сайте проекта 100.a1.by в этот период, были утроены. В итоге копилка акции пополнилась 8393 часами и 30 минутами, а общее количество часов преодолело барьер в 20 000.

К «Плавательному уик-энду» присоединилась Белорусская федерация плавания. По ее инициативе суммарное время всех заплывов, а также предстартовых разминок Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходили в эти дни, было зачислено в копилку «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!». Вклад участников соревнований в акцию «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» составил 2228 часов и 20 минут, а с учетом утроения — 6685 часов.

Прошедшие состязания также стали особенными еще и потому, что Амбассадор благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» Анастасия Шкурдай добилась на них выдающихся результатов. 17-летняя спортсменка трижды обновила национальные юношеские рекорды: на дистанции 100 метров вольным стилем – в предварительном и в финальном заплывах, а также в эстафете. Звездными для Анастасии стали и дистанции 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине, где она побила ранее установленные взрослые рекорды. Активно поддержали «Плавательный уик-энд» клубы из самых разных регионов Беларуси. Так, минские объединения «Олимпиец», «ФИНВАЛ» и SWIMMINSK набрали 85, 20 и 78 часов соответственно, что после умножения на 3 составило 255, 60 и 234 часа.

Брестский клуб «АкваСтарс» добавил в копилку акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» 63 часа (189 с учетом утроения); клуб «Желтая субмарина» из Гомеля – 107 часов (321); полоцкий «Спортивный клуб «Белый Медведь» – 216,5 часа (649,5).

Благотворительная акция «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» проводится компанией А1 и Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь в пользу Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям. Как только участникам удастся достичь цели в 50 тысяч часов на общем счетчике акции, это медицинское учреждение получит 50 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи от компании А1.

Стать участником благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» может каждый. Для этого необходимо заниматься одним из четырех видов спорта (бегом, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде) и регистрировать результаты своих тренировок на сайте 100.a1.by. В настоящее время лидерами индивидуального зачета участников акции являются Владимир Губич, Екатерина Стракович и Сергей Сподникайло, а общее количество набранных часов составило свыше 20 000.

По завершении инициативы будут подведены итоги: в общем зачете и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель – кубок.

Плавательный уик-энд «100 гадзiн з А1» собрал более 8000 часов в помощь детям

Плавательный уик-энд «100 гадзiн з А1» собрал более 8000 часов в помощь детям

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17 по 19 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» состоялся «Плавательный уик-энд».
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Золотой мяч»-2020 отменен. Награду не вручат впервые с момента основания премии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика