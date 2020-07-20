Плавательный уик-энд «100 гадзiн з А1» собрал более 8000 часов в помощь детям

Источник материала: Tribuna.com

С 17 по 19 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» состоялся «Плавательный уик-энд». Все результаты, зарегистрированные в разделе «Плавание» на сайте проекта 100.a1.by в этот период, были утроены. В итоге копилка акции пополнилась 8393 часами и 30 минутами, а общее количество часов преодолело барьер в 20 000.

К «Плавательному уик-энду» присоединилась Белорусская федерация плавания. По ее инициативе суммарное время всех заплывов, а также предстартовых разминок Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходили в эти дни, было зачислено в копилку «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!». Вклад участников соревнований в акцию «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» составил 2228 часов и 20 минут, а с учетом утроения — 6685 часов.

Прошедшие состязания также стали особенными еще и потому, что Амбассадор благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» Анастасия Шкурдай добилась на них выдающихся результатов. 17-летняя спортсменка трижды обновила национальные юношеские рекорды: на дистанции 100 метров вольным стилем – в предварительном и в финальном заплывах, а также в эстафете. Звездными для Анастасии стали и дистанции 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине, где она побила ранее установленные взрослые рекорды. Активно поддержали «Плавательный уик-энд» клубы из самых разных регионов Беларуси. Так, минские объединения «Олимпиец», «ФИНВАЛ» и SWIMMINSK набрали 85, 20 и 78 часов соответственно, что после умножения на 3 составило 255, 60 и 234 часа.

Брестский клуб «АкваСтарс» добавил в копилку акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» 63 часа (189 с учетом утроения); клуб «Желтая субмарина» из Гомеля – 107 часов (321); полоцкий «Спортивный клуб «Белый Медведь» – 216,5 часа (649,5).

Благотворительная акция «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» проводится компанией А1 и Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь в пользу Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям. Как только участникам удастся достичь цели в 50 тысяч часов на общем счетчике акции, это медицинское учреждение получит 50 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи от компании А1.

Стать участником благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» может каждый. Для этого необходимо заниматься одним из четырех видов спорта (бегом, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде) и регистрировать результаты своих тренировок на сайте 100.a1.by. В настоящее время лидерами индивидуального зачета участников акции являются Владимир Губич, Екатерина Стракович и Сергей Сподникайло, а общее количество набранных часов составило свыше 20 000.

По завершении инициативы будут подведены итоги: в общем зачете и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель – кубок.







