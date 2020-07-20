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Плавательный уик-энд «100 гадзiн з А1» собрал более 8000 часов в помощь детям
20.07.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
С 17 по 19 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» состоялся «Плавательный уик-энд». Все результаты, зарегистрированные в разделе «Плавание» на сайте проекта 100.a1.by в этот период, были утроены. В итоге копилка акции пополнилась 8393 часами и 30 минутами, а общее количество часов преодолело барьер в 20 000.
К «Плавательному уик-энду» присоединилась Белорусская федерация плавания. По ее инициативе суммарное время всех заплывов, а также предстартовых разминок Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые проходили в эти дни, было зачислено в копилку «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!». Вклад участников соревнований в акцию «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» составил 2228 часов и 20 минут, а с учетом утроения — 6685 часов.
Прошедшие состязания также стали особенными еще и потому, что Амбассадор благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!»
Брестский клуб «АкваСтарс» добавил в копилку акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» 63 часа (189 с учетом утроения); клуб «Желтая субмарина» из Гомеля – 107 часов (321); полоцкий «Спортивный клуб «Белый Медведь» – 216,5 часа (649,5).
Благотворительная акция «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» проводится компанией А1 и Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь в пользу Республиканского клинического центра паллиативной медицинской помощи детям. Как только участникам удастся достичь цели в 50 тысяч часов на общем счетчике акции, это медицинское учреждение получит 50 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи от компании А1.
Стать участником благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» может каждый. Для этого необходимо заниматься одним из четырех видов спорта (бегом, ходьбой, плаванием или ездой на велосипеде) и регистрировать результаты своих тренировок на сайте 100.a1.by. В настоящее время лидерами индивидуального зачета участников акции являются Владимир Губич, Екатерина Стракович и Сергей Сподникайло, а общее количество набранных часов составило свыше 20 000.
По завершении инициативы будут подведены итоги: в общем зачете и отдельно в каждом виде спорта. Участники, достигшие наибольшего числа часов тренировок в каждой из четырех дисциплин, получат комплекты медалей, а абсолютный победитель – кубок.
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С 17 по 19 июля в рамках благотворительной акции «100 гадзiн з А1: Падтрымай TEAM BY!» состоялся «Плавательный уик-энд».
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