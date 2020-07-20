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Экс-игрок «Звезды-БГУ» Леончик: «Когда спортсмены говорят, что у нас все замечательно благодаря президенту… Нет больше уважения ни к ним, ни к их заслугам»

20.07.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Звезды-БГУ» Андрей Леончик поделился мнением о политической ситуации в Беларуси.

– Вы наверняка читали заявления ведущих некоторых госканалов, которые высказывались против жестких задержаний людей. Их после этих слов увольняли или отстраняли. Что ощущали в тот момент?

– Огромное уважение к людям, которые смело высказались о настоящей ситуации в стране, о произволе милиции. А когда наши известные и заслуженные спортсмены говорят, что у нас все замечательно благодаря президенту… Эти люди у меня уже не вызывают никаких эмоций.

– Болеть за них на Олимпиаде наверняка уже не будете?

– Не буду. Нет больше уважения ни к ним, ни к их заслугам. Если эти люди реально не понимают ситуацию в стране и верят в то, что говорят, это еще полбеды. Хуже, если они все понимают и говорят так потому, что хотят что-то получить в госаппарате или продвинуться по какой-то административной лестнице. Или боятся потерять поддержку от государства. Но это их выбор.

Вот Надежда Остапчук – молодец. Еще тренер Ивана Иванкова Виктор Дойлидов давал интервью Tribuna.com. Он рассказал, и как у нас спорт развивается, и как у нас гимнастика развивается. Что все эти дифирамбы о том, что у нас спортивная страна…

Если брать футбол, который мне ближе, в начале 2000-х у нас было полноценных три лиги. Во второй лиге было много фарм-клубов команд высшей лиги. Вот я начинал с фарм-клуба в Молодечно. И дубль был, в котором часто играли взрослые и опытные игроки из основной команды. Это был серьезный уровень. В 2014 году, спустя шесть лет, как я закончил с профессиональным футболом, мне довелось во второй лиге побегать за «Молодечно». За исключением двух-трех команд, это была полностью любительская лига с уровнем, наверное, первенства Минской области конца 90-х или начала 2000-х. Возможно, утрирую, но уровень был уже точно не тот. 20 лет назад у нас в футболе появились такие люди как Глеб, Кутузов, и с тех пор нет новых звезд такой величины, – сказал Леончик.

Белорус, забивавший БАТЭ, стал программистом и уехал на Кипр. Следит за выборами на Родине – и у него все кипит внутри

Суперматч сборных Беларуси и Италии в 2004-м. Как хорошо вы его помните?

 
 
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