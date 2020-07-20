|
Рубрика "Матчбол"
20.07.2020 19:22 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT10 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в масштабном формате на минском стадионе "Динамо". Соревнования станут главным стартом летнего сезона для наших атлетов, поэтому на них выступят звезды белорусской легкой атлетики. А пока в рубрике "Матчбол" обратим внимание на футбольный чемпионат, где происходит много интересного (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в масштабном формате на минском стадионе "Динамо". Соревнования станут главным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)