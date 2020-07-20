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Рубрика "Матчбол"

20.07.2020 19:22 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

10 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в масштабном формате на минском стадионе "Динамо". Соревнования станут главным стартом летнего сезона для наших атлетов, поэтому на них выступят звезды белорусской легкой атлетики. А пока в рубрике "Матчбол" обратим внимание на футбольный чемпионат, где происходит много интересного (видео). 

 
 
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10 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который пройдет в масштабном формате на минском стадионе "Динамо". Соревнования станут главным...
 
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