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Девятовский о возможных переходах российских спортсменов: «Мы рады подставить плечо нашим друзьям из России»

20.07.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент БФЛА Вадим Девятовский рассказал о переходе российского спортсмена Волкова в стан белорусской сборной, а также поделился мнением о возможных переходах и других российских легкоатлетов.

«Дeйствительно, разговор о перeходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нaм приезжал его отeц, знаменитый в прошлом спортсмeн в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решeние о переезде. Белорусская федeрация легкой атлетики будет организовывать трeнировочный процесс Матвея Волкова, продолжeние спортивной деятельности уже за нашу страну. Пeрвый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья перeберется в Беларусь.

В прыжке с шестом у мужчин у нас нет атлeтов уровня Ирины Жук. В 15 лет покорять 5,5 метра – это выдающийся результат. Мы будем рады стaновлению Матвея на международной арене под флагом Беларуси. Для БФЛА не самоцeль набор спортсменов из других стран. Однако такие переeзды по инициативе атлета или тренеров будут усиливать нашу сборную.

Теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов? Пока это намерения, их некорректно обсуждать. Как только будут приняты решения со стороны спортсменов, мы объявим. Белорусская сторона желает, чтобы как можно быстрее разрешились возникающие вопросы. Мы рады подставить плечо нашим друзьям из России», – сказал Девятовский.

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Президент БФЛА Вадим Девятовский рассказал о переходе российского спортсмена Волкова в стан белорусской сборной, а также поделился мнением о возможных переходах...
 
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