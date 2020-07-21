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Альшевский о матче с «Энергетиком-БГУ»: «Должны были забивать 3-4-5 мячей. Если думать, что это кризис, тогда у нас будут проблемы»
21.07.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский оценил выступление команды в последних матчах.
«Стараемся уходить от эмоций. Взять тот же поединок с «Энергетиком-БГУ». Должны были забивать 3-4-5 мячей, а пропускаем один гол с сорока метров. Если думать о том, что это кризис, тогда у нас будут проблемы.
Внутри коллектива у нас все было нормально. Планомерно готовились. Ребята понимали, что хорошего ничего нет в том, что мы не добираем свои очки. Но внутри у нас отличный микроклимат, отличное взаимопонимание. То, что пишет пресса, это то, что каждый хочет видеть», – сказал Альшевский в программе
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Альшевский о матче с «Энергетиком-БГУ»: «Должны были забивать 3-4-5 мячей. Если думать, что это кризис, тогда у нас будут проблемы»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский оценил выступление команды в последних матчах.
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