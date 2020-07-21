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Альшевский о матче с «Энергетиком-БГУ»: «Должны были забивать 3-4-5 мячей. Если думать, что это кризис, тогда у нас будут проблемы»

21.07.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский оценил выступление команды в последних матчах.

«Стараемся уходить от эмоций. Взять тот же поединок с «Энергетиком-БГУ». Должны были забивать 3-4-5 мячей, а пропускаем один гол с сорока метров. Если думать о том, что это кризис, тогда у нас будут проблемы.

Внутри коллектива у нас все было нормально. Планомерно готовились. Ребята понимали, что хорошего ничего нет в том, что мы не добираем свои очки. Но внутри у нас отличный микроклимат, отличное взаимопонимание. То, что пишет пресса, это то, что каждый хочет видеть», – сказал Альшевский в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на «Беларусь 5».

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский оценил выступление команды в последних матчах.
 
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