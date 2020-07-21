Лазар Саичич: «Провел полтора года в Минске и считаю, что он более красив, чем Белград»

Источник материала: Tribuna.com

Сербский легионер «Городеи» в интервью « Прессболу » сравнил Беларусь с Чехией, а Минск – с Белградом.

– Не было сомнений насчет переезда в Беларусь, тем более в команду из маленького поселка?

– Нет. К тому моменту провел какое-то время в «Ческе Будеевице». Было непросто: получил травму, поэтому мало играл. К тому же почти никто не знал английского, было сложно общаться. Хотя профессионализм там был на уровне – такой организации не встречал ни в Сербии, ни в Беларуси. Футболисты собирались за час-полтора до тренировки, потом оставались после занятия. Работали очень много. Не хочу сказать, что здесь такого нет, но в Чехии уровень выше. А вот по менталитету белорусы мне намного ближе.

– Чем?

– Здесь более теплые люди. В команде общаемся не только на тренировках: а давай посидим, а давай попьем кофе. Здесь хотят дружить. А в Чехии «работа – дом», и все. И люди холоднее. По крайней мере мне так показалось. Ну и в Минск я просто влюбился. Серьезно. Будучи воспитанником «Партизана», в юношеские годы объездил многие страны, поэтому мне есть с чем сравнивать. Ваша столица такая классная – зеленая, чистая, широкие дороги, столько парков.

– Многие твои соотечественники сравнивают его с Белградом. А ты как раз оттуда.

– Да, похож. Но я провел полтора года в Минске и считаю, что он более красив. А уж если я так говорю, значит, это правда. Потому что свой родной город очень люблю. Где бы ни находился, через какое-то время возникает ностальгия, хочется домой, в Белград. Особенно чувствовал это в Чехии. А здесь – нет, – сказал Саичич.

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