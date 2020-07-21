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Корытько о комментировании: «К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю»

21.07.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер юниорской сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал «Прессболу» о подготовке к комментированию матчей.

«К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю. Прихожу, чтобы пообщаться с людьми, может быть, узнать что-то новое для себя. Нравится наблюдать за тактическими действиями команд на поле, но чтобы болеть за кого-то – не болею», – сказал Корытько.

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников

 
 
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Тренер юниорской сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал «Прессболу» о подготовке к комментированию матчей.
 
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