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Корытько о комментировании: «К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю»
21.07.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер юниорской сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал «
«К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю. Прихожу, чтобы пообщаться с людьми, может быть, узнать что-то новое для себя. Нравится наблюдать за тактическими действиями команд на поле, но чтобы болеть за кого-то – не болею», – сказал Корытько.
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Тренер юниорской сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал «Прессболу» о подготовке к комментированию матчей.
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