Корытько о комментировании: «К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер юниорской сборной Беларуси Владимир Корытько рассказал « Прессболу » о подготовке к комментированию матчей.

«К играм никогда не готовлюсь. Все, что мне надо знать, знаю. Прихожу, чтобы пообщаться с людьми, может быть, узнать что-то новое для себя. Нравится наблюдать за тактическими действиями команд на поле, но чтобы болеть за кого-то – не болею», – сказал Корытько.

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