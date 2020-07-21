Владимир Белявский: «Надо готовиться к VAR уже сейчас. А то опять снег на голову выпадет, а мы не знаем, как с ним работать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» порассуждал о том, нужно ли вводить в чемпионат Беларуси VAR.

«Обязательно, обязательно. Только одно говорю: очень долго принимаем решения. А если начнется зима у нас? Холодно? И тогда футболисты будут стоять по 5-7 минут и ждать решение VAR.

Тут нужны профессиональные люди, которые будут работать на VAR. Надо готовиться уже сейчас. Брать опыт у зарубежных стран, у России, как все это происходит. А то опять снег на голову выпадет, а мы не знаем, как с ним работать», – сказал Белявский в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на «Беларусь 5».