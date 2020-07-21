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Владимир Белявский: «Надо готовиться к VAR уже сейчас. А то опять снег на голову выпадет, а мы не знаем, как с ним работать»

21.07.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский порассуждал о том, нужно ли вводить в чемпионат Беларуси VAR.

«Обязательно, обязательно. Только одно говорю: очень долго принимаем решения. А если начнется зима у нас? Холодно? И тогда футболисты будут стоять по 5-7 минут и ждать решение VAR.

Тут нужны профессиональные люди, которые будут работать на VAR. Надо готовиться уже сейчас. Брать опыт у зарубежных стран, у России, как все это происходит. А то опять снег на голову выпадет, а мы не знаем, как с ним работать», – сказал Белявский в программе «На грани фола. Футбольное обозрение» на «Беларусь 5».

Суперматч сборных Беларуси и Италии в 2004-м. Как хорошо вы его помните?

 
 
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский порассуждал о том, нужно ли вводить в чемпионат Беларуси VAR.
 
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