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Шведский защитник Альмквист подписал контракт с минским «Динамо»

21.07.2020 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шведский защитник Адам Альмквист подписал контракт с минским «Динамо».

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В 2009-м году он был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ и по достижении 20 лет защитник отправился в АХЛ в фарм-клуб «Гран Рэпидс Гриффинс». В сезоне 2013/14 Адам Альмквист провел 2 матча в НХЛ и даже отметился заброшенной шайбой, однако больше в главной лиге Северной Америки не играл.

В АХЛ защитник провел 166 матчей, в которых набрал 94 (13+77) очка. В сезоне 2012/13 Адам вместе с командой дошел до финала Кубка Колдера и стал его обладателем, набрав в 22 матчах плей-офф 10 очков (3+7).

Сезон-2019/20 Альмквист провел в КХЛ в составе «Адмирала», где мог запомниться болельщикам «Динамо» шайбой в ворота «зубров». Всего за дальневосточную команду защитник сыграл в 58 матчах и набрал 26 (8+18) очков.

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Шведский защитник Адам Альмквист подписал контракт с минским «Динамо».
 
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