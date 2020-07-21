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Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность»

21.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард сборной Беларуси Евгений Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Динамо» 57 игр, набрав 17 (5+12) баллов при показателе полезности «-4».

Всего в КХЛ Евгений сыграл 419 матчей, заработав 115 (47+68) очков.

В чемпионате Беларуси суммарно на его счету 249 поединков и 161 (64+97) балл, показатель полезности «+50». Чемпион Беларуси в 2008 году, дважды серебряный призер в 2007 и 2010 годах.

Также Ковыршин участник десяти чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. За это время нападающий успел провести 141 матч, набрал 55 (19+36) очков.

 
 
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Форвард сборной Беларуси Евгений Ковыршин перешел из минского «Динамо» в «Юность».
 
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