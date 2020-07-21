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«Цмокi» объявили о продлении контракта с Робертом Лоури
22.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Лоури проведет еще один сезон в составе белорусской команды.
32-летний американец присоединился к «Цмокам» в прошлое межсезонье. В сезоне-2019/20
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«Цмокi-Мiнск» объявили о продлении контракта с разыгрывающим Робертом Лоури (32 года, 188 см).
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