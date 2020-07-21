«Цмокi» объявили о продлении контракта с Робертом Лоури

Источник материала: Tribuna.com

«Цмокi-Мiнск» объявили о продлении контракта с разыгрывающим Робертом Лоури (32 года, 188 см).

Лоури проведет еще один сезон в составе белорусской команды.

32-летний американец присоединился к «Цмокам» в прошлое межсезонье. В сезоне-2019/20 Единой лиги ВТБ Лоури набирал в среднем 12,9 очка, 3,0 подбора и 5,4 передачи за матч.