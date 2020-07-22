ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Андрей Капский: «Обычно по статистике 80% недовольных остается после ребрендинга. У нас цифра составила 50%»

22.07.2020 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о том, как болельщики отнеслись к ребрендингу команды.

«Затраты на ребрендинг взяли наши партнерыю. Мы вообще ничего не вложили, кроме идеи и времени. Спасибо нашим партнерам, компании Parimatch, которая нам содействовала. Они нас даже подтолкнули к этому. Обычно по статистике 80% недовольных остается после ребрендинга. Но по оценке компетентных организаций и специалистов у нас цифра составила 50 на 50 между недовольными и довольными. Это нас очень порадовало. Первое время кто-то даже с юмором к этому относился: неудачный результат – сменили логотип. Было некое соревнование между болельщиками, кто кого переспорит. Но пока что у нас больше положительного. Это тоже хорошо.

Цель ребрендинга была – проникнуть в новые для себя каналы, digital-каналы. Это направление очень стремительно развивается. Наша страна уже превращается в IT-страну. Нам нельзя было упускать эту возможность, чтобы быть представленными на различных площадках. Чтобы узнаваемость нашего бренда оставалась на том же уровне. У нас она очень высокая – порядка 98%», – сказал Капский в проекте «Рабочая группа».

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о том, как болельщики отнеслись к ребрендингу команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «По баночке-две-три пива после матча футболисты в состоянии выпить. В этом нет ничего плохого»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика