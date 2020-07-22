Андрей Капский: «Обычно по статистике 80% недовольных остается после ребрендинга. У нас цифра составила 50%»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о том, как болельщики отнеслись к ребрендингу команды.

«Затраты на ребрендинг взяли наши партнерыю. Мы вообще ничего не вложили, кроме идеи и времени. Спасибо нашим партнерам, компании Parimatch, которая нам содействовала. Они нас даже подтолкнули к этому. Обычно по статистике 80% недовольных остается после ребрендинга. Но по оценке компетентных организаций и специалистов у нас цифра составила 50 на 50 между недовольными и довольными. Это нас очень порадовало. Первое время кто-то даже с юмором к этому относился: неудачный результат – сменили логотип. Было некое соревнование между болельщиками, кто кого переспорит. Но пока что у нас больше положительного. Это тоже хорошо.

Цель ребрендинга была – проникнуть в новые для себя каналы, digital-каналы. Это направление очень стремительно развивается. Наша страна уже превращается в IT-страну. Нам нельзя было упускать эту возможность, чтобы быть представленными на различных площадках. Чтобы узнаваемость нашего бренда оставалась на том же уровне. У нас она очень высокая – порядка 98%», – сказал Капский в проекте «Рабочая группа».

Основатель крупной IT-компании катается на лыжах, ходит на яхте, управляет байком, самолетом и мотивирует на ЗОЖ своих сотрудников