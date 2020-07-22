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БТРК – Shuma: «Исключительно благодаря нашим добрым отношениям с БФЛА такая «интеллектуальная собственность» получила хоть какой-то шанс попасть в телевизионный эфир»

22.07.2020 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представители «Белтелерадиокомпании» ответили вокалистке проекта Shuma.

«В ответ на многочисленные обращения журналистов прокомментировать использование музыки Shuma в ролике, показанном на каналах «Белтелерадиокомпании», сообщаем.

Данные видеоматериалы были изготовлены по заказу Белорусской федерации легкой атлетики у сторонней организации и переданы «Белтелерадиокомпании» для размещения в эфире в рамках двухсторонних договорных отношений.

Обращаем внимание, что данная музыкальная композиция находится в коллективном управлении Национального центра интеллектуальной собственности, с которым у медиахолдинга заключен договор об использовании музыкальных произведений.

«Белтелерадиокомпания» ежеквартально предоставляет сведения о музыкальных произведениях, переданных в эфир, и осуществляет выплату вознаграждения. Нынешний случай не является исключением и также подлежит оплате в установленном порядке.  

Shuma могли бы рекомендовать обратиться в Федерацию легкой атлетики с … благодарностью. Исключительно благодаря нашим добрым отношениям с Федерацией, такая «интеллектуальная собственность» получила хоть какой-то шанс попасть в телевизионный эфир», – ответили в БТРК.

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Вокалистка проекта Shuma собирается подать в суд на БТРК за использование песни группы без разрешения
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