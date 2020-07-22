Вокалистка проекта Shuma собирается подать в суд на БТРК за использование песни группы без разрешения

Источник материала: Tribuna.com

Вокалистка проекта Shuma Руся обнаружила свою песню в ролике о легкоатлетическом чемпионате Беларуси, который крутит «Белтелерадикомпания».

Артистка не давала «Белтелерадиокомпании» разрешения на использование трека. Она собирается отстаивать свои права в суде.

«Очень неприятно, когда ты трудишься, вкладываешь в творчество много сил и денег, а твою интеллектуальную собственность просто забирают. Причем такое телевидение!» – сказала Руся.

Речь идет о песне «На моры вутка купалася». Она звучит в ролике с участием метательницы копья Татьяны Холодович.

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