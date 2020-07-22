ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вокалистка проекта Shuma собирается подать в суд на БТРК за использование песни группы без разрешения

22.07.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Вокалистка проекта Shuma Руся обнаружила свою песню в ролике о легкоатлетическом чемпионате Беларуси, который крутит «Белтелерадикомпания».

Артистка не давала «Белтелерадиокомпании» разрешения на использование трека. Она собирается отстаивать свои права в суде.

«Очень неприятно, когда ты трудишься, вкладываешь в творчество много сил и денег, а твою интеллектуальную собственность просто забирают. Причем такое телевидение!» – сказала Руся.

Речь идет о песне «На моры вутка купалася». Она звучит в ролике с участием метательницы копья Татьяны Холодович.

Суперматч сборных Беларуси и Италии в 2004-м. Как хорошо вы его помните?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалистка проекта Shuma Руся обнаружила свою песню в ролике о легкоатлетическом чемпионате Беларуси, который крутит «Белтелерадикомпания».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Посоветовал бы клубу из Бреста обратиться в УЕФА с апелляцией. Допустим, скостите Лаптеву срок за давностью лет, а?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика