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Вокалистка проекта Shuma собирается подать в суд на БТРК за использование песни группы без разрешения
22.07.2020 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вокалистка проекта Shuma Руся обнаружила свою песню в ролике о легкоатлетическом чемпионате Беларуси, который крутит «Белтелерадикомпания».
Артистка не давала «Белтелерадиокомпании» разрешения на использование трека. Она собирается отстаивать свои права в суде.
«Очень неприятно, когда ты трудишься, вкладываешь в творчество много сил и денег, а твою интеллектуальную собственность просто забирают. Причем такое телевидение!» – сказала Руся.
Речь идет о песне «На моры вутка купалася». Она звучит в ролике с участием метательницы копья Татьяны Холодович.
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Вокалистка проекта Shuma собирается подать в суд на БТРК за использование песни группы без разрешения
Вокалистка проекта Shuma Руся обнаружила свою песню в ролике о легкоатлетическом чемпионате Беларуси, который крутит «Белтелерадикомпания».
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