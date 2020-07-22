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Сборная Беларуси попала во вторую корзину перед жеребьевкой ЧМ-2021

22.07.2020 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ИГФ определила составы корзин перед жеребьевкой гандбольного чемпионата мира, который состоится в Египте в январе 2021 года, сообщает «Быстрый центр» со ссылкой на портал 24rakomet.mk.

Сборная Беларуси попала во вторую корзину.

На сегодня известны 30 участников, еще две команды должны делегировать страны Северной Америки и Карибского бассейна, а также Южная и Центральная Америка.

Жеребьевка пройдет 5 сентября.

Корзина 1: Дания, Испания, Хорватия, Норвегия, Словения, Германия, Португалия, Швеция;

Корзина 2: Египет, Аргентина, Австрия, Венгрия, Тунис, Алжир, Катар, Беларусь;

Корзина 3: Исландия, Бразилия, Уругвай, Чехия, Франция, Южная Корея, Япония, Бахрейн;

Корзина 4: Ангола, Кабо-Верде, Марокко, представитель Южной и Центральной Америки, Конго, Польша, представитель Северной Америки и Карибского бассейна, Россия.

Заметим, что официального сообщения о посеве на корзины на вечер 22 июля на официальных информационных ресурсах ИГФ размещено не было.

 
 
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ИГФ определила составы корзин перед жеребьевкой гандбольного чемпионата мира, который состоится в Египте в январе 2021 года, сообщает «Быстрый центр» со ссылкой на...
 
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