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В амфитеатре около "Палова-Арены" для толкателей ядра постелят специальное покрытие









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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 28 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике 6 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Турнир в этом году включает 5 соревновательных дней - он станет главным стартом сезона для...

6 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Турнир в этом году включает 5 соревновательных дней - он станет главным стартом сезона для белорусских легкоатлетов. 31 июля в 17:00 на стадионе "Динамо" пройдет открытие спортивного форума.О самых ярких моментах грядущего старта расскажетБронзовый призер чемпионата мира в Тэгу Анастасия Мирончик-Иванова вот так ловко сбегает от поклонников. Эпизод, разумеется, постановочный: антуражное промовидео было снято специально к грядущему чемпионату страны по легкой атлетике. Именно эти соревнования в связи с переносом Олимпиады станут главными в сезоне для белорусских спортсменов.Но кроме контрольного старта, для легкоатлетов чемпионат страны - это еще и отличная возможность заработать. Дополнительные финансовые бонусы будут разыграны в прыжках в высоту и барьерном беге. Согласитесь, турнир обещает быть очень зрелищным.Соревнования в городе - изюминка грядущего старта, и любой желающий сможет увидеть это воочию. А 31 июля стадион "Динамо" станет эпицентром чемпионата. Болельщиков здесь ждут фуд-корты с активностями и приятный сюрприз.Кроме этого, болельщиков ждет семейная смешанная эстафета, стать участником которой может каждый, пройдя регистрацию на сайте федерации. Завершится же чемпионат 2 августа награждением призеров и победителей.