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28 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике

22.07.2020 22:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

6 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Турнир в этом году включает 5 соревновательных дней - он станет главным стартом сезона для белорусских легкоатлетов. 31 июля в 17:00 на стадионе "Динамо" пройдет открытие спортивного форума. 

О самых ярких моментах грядущего старта расскажет Станислав Липский. Бронзовый призер чемпионата мира в Тэгу Анастасия Мирончик-Иванова вот так ловко сбегает от поклонников. Эпизод, разумеется, постановочный: антуражное промовидео было снято специально к грядущему чемпионату страны по легкой атлетике. Именно эти соревнования в связи с переносом Олимпиады станут главными в сезоне для белорусских спортсменов.

28 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике


Но кроме контрольного старта, для легкоатлетов чемпионат страны - это еще и отличная возможность заработать. Дополнительные финансовые бонусы будут разыграны в прыжках в высоту и барьерном беге. Согласитесь, турнир обещает быть очень зрелищным.


В амфитеатре около "Палова-Арены" для толкателей ядра постелят специальное покрытие


Соревнования в городе - изюминка грядущего старта, и любой желающий сможет увидеть это воочию. А 31 июля стадион "Динамо" станет эпицентром чемпионата. Болельщиков здесь ждут фуд-корты с активностями и приятный сюрприз. 


28 июля стартует чемпионат Беларуси по легкой атлетике


Максимальная стоимость билета - всего 2 рубля


Кроме этого, болельщиков ждет семейная смешанная эстафета, стать участником которой может каждый, пройдя регистрацию на сайте федерации. Завершится же чемпионат 2 августа награждением призеров и победителей. 

 
 
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6 дней остается до старта чемпионата Беларуси по легкой атлетике. Турнир в этом году включает 5 соревновательных дней - он станет главным стартом сезона для...
 
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