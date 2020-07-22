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Лукашенко о доверенных лицах, в число которых входит Барбашинский: «Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе»
22.07.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со своими доверенными лицами на выборах президента охарактеризовал людей, которые вошли в это число.
Напомним, недавно стало известно, что известный в прошлом гандболист Андрей Барбашинский –
«Это не просто люди авторитетные, это безусловно люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим Главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. Когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят», – сказал Лукашенко.
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Лукашенко о доверенных лицах, в число которых входит Барбашинский: «Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе»
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со своими доверенными лицами на выборах президента охарактеризовал людей, которые вошли в это число.
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