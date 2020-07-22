Лукашенко о доверенных лицах, в число которых входит Барбашинский: «Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече со своими доверенными лицами на выборах президента охарактеризовал людей, которые вошли в это число.

Напомним, недавно стало известно, что известный в прошлом гандболист Андрей Барбашинский – в числе доверенных лиц Александра Лукашенко.

«Это не просто люди авторитетные, это безусловно люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим Главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. Когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят», – сказал Лукашенко.

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