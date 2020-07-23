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РПЛ не расширят до 18 команд. Два клуба проголосовали «за», остальные – против

23.07.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

РПЛ сохранит прежний состав участников, сообщает журналист Сергей Егоров.

Во время голосования, начатого по инициативе президента РПЛ Сергея Прядкина, лишь два клуба выступили за расширение лиги до 18 команд. Остальные против этого решения.

Напомним, ранее предлагалось расширить РПЛ за счет «Крыльев Советов» и «Оренбурга», вылетевших в Олимп-ФНЛ по итогам сезона-2019/20.

 
 
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РПЛ сохранит прежний состав участников, сообщает журналист Сергей Егоров.
 
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