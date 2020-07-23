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РПЛ не расширят до 18 команд. Два клуба проголосовали «за», остальные – против
23.07.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
РПЛ сохранит прежний состав участников, сообщает журналист Сергей Егоров.
Во время голосования, начатого по инициативе президента РПЛ Сергея Прядкина, лишь два клуба выступили за расширение лиги до 18 команд. Остальные против этого решения.
Напомним, ранее предлагалось расширить РПЛ за счет
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РПЛ сохранит прежний состав участников, сообщает журналист Сергей Егоров.
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