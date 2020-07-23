Адам Альмквист: «После беседы с Вудкрофтом у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня и решил перейти в «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Шведский защитник Адам Альмквист рассказал о переходе в минское «Динамо».

— Чем заинтересовало предложение «Динамо»? С кем общался?

— Я говорил с Крэйгом Вудкрофтом, после беседы у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня и решил перейти в «Динамо». Крэйг рассказывал о задачах на сезон, видении игры и моей роли. Мне все понравилось.

— Хотелось остаться именно в КХЛ?

— Рассматривал разные варианты. Но КХЛ была для меня приоритетом.

— В «Динамо» уже играли шведы: Давид Улльстрем, Фредрик Петтерссон, Юнас Фрёгрен, Юнас Энрот, Даниэль Фернхольм. С кем-то знаком?

— Да, со многими даже играл вместе, хоккейный мир тесен.

— Также ты играл с Давидом Петрашеком, Теему Лайне, Теему Пулккиненом, Йере Каралахти. Может, общался с кем-то из них, спрашивал про Минск?

—Давид Улльстрем и Теему Лайне живут в том же городе, что и я — в Йенчепинге. Спрашивал у них про Минск, особенно у Лайне, они рассказывали много хорошего.

— С чем ассоциируется Беларусь?

— Знаю общие факты про Минск и хоккей. Хочу узнать больше, это вопрос времени. Еще всплывает в памяти, как сборная Беларуси обыграла Швецию на Олимпийских играх в 2002 году. Про это много говорили. Ту игру не смотрел в прямом эфире, когда стал старше, видел обзор матча, – рассказал Альмквист.