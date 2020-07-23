Вокалистка проекта Shuma: «Моя цель – получить извинения от телеканала «Беларусь 5» за свой хамский комментарий»

Источник материала: Tribuna.com

Вокалистка проекта Shuma Марина Шукюрова в беседе с корреспондентом Tribuna.com прокомментировала ситуацию вокруг ролика-анонса чемпионата Беларуси по легкой атлетике, где использована песня проекта без разрешения.

Ролик демонстрировался на каналах холдинга БГТРК, проект Shuma намерен судится с компанией.

– Глава БФЛА Девятовский заявил, что БГТРК готова заплатить вам за использование композиции . Слышали что-то про это?

– О готовности заплатить не знаю. Для начала хочу уточнить, кто производитель видеоролика, чтобы понимать, этот ролик попадает под рекламный и тогда вопрос не в выплатах, а в нарушении авторского права. Если это не рекламный ролик, тогда НЦИС примет за меня выплаты в процедурном порядке.

– Был ли какой-то еще ответ вам от БГТРК?

– От ТВ был ответ, который вы читали в официальных каналах кампании – в телеграме и фейсбуке. Было письмо с информацией, что отреагируют на мое обращение, но пока реакции не поступало. Полагаю, что по закону реакция занимает какое-то количество дней. Жду.

– Звонили ли из БФЛА?

– Нет.

– По-прежнему готовы идти в суд?

– Решение по суду мы примем с юристкой, когда будем владеть полной информацией по производителю ролика

Хочу добавить, что по предварительной оценке ситуации, еще без полной информации, у меня уже есть основания делать претензию производителю этого аудио-визуального произведения. Моя цель вовсе не скандалить, а улучшить ситуацию в области авторского права в Беларуси. И, конечно же, получить извинения от телеканала «Беларусь 5» за свой хамский комментарий. Мне стыдно за лицо телеканала. Подозреваю, что руководство даже и не знает о том, какой низкой риторикой пользуются его сотрудники. Нагрубили мне, и стыдно опять же мне. Телеканал сам себе подмочил репутацию.

Мне жаль, что БФЛА попала под раздачу, как говорится. Похоже, что производитель ролика не совсем владеет информацией по законодательству и дурного намерения не имел. Но, тем не менее, если юристка со стороны Shuma укажет на нарушение законодательства, мы призовем к ответу по закону.

Мне грустно от того, что многие артисты попадают в подобные ситуации. Весь цивилизационный мир уже давно ценит своих творцов, у нас, увы, люди культуры пока существуют на птичьих правах. Тем временем, культура — это лицо нации. Считаю, что подобные публичные разбирательства могут изменить ситуацию и в РБ, – сказала Шукюрова.

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